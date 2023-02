Um homem, de 46 anos, e uma mulher, de 25 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo neste domingo (26) em Juiz de Fora.



Segundo informações da Polícia Militar, durante o rastreamento no bairro Alto dos Passos, Zona Sul da cidade, os policiais se depararam com uma moto, XRE amarela, com os dois ocupantes em atitude suspeita. Quando viram a viatura, os suspeitos fugiram sentido bairro Mundo Novo. A perseguição continuou até a estrada União Indústria, onde os militares viram que o carona estava armado e conseguiram parar a moto.

Após a imobilização dos suspeitos, foram localizados e apreendidos uma pistola Taurus 9 milímetros, uma pistola Glock 9 milímetros, 34 munições intactas calibre 9 milímetros, uma porção de maconha, um papelote pequeno de cocaína, R$19, um celular e dois capacetes. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada para um pátio credenciado do Detran.

Homem e mulher foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.







