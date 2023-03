A partir desta quarta-feira (1º) a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF)passará a executar os serviços no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop. Os funcionários da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), que atuavam nesses equipamentos encerraram as atividades nessa terça-feira (28).De acordo com a PJF, a transição acontece de maneira tranquila, não havendo qualquer interrupção dos serviços para a população.

Ainda segundo o município, 70 novos servidores concursados (assistentes sociais e psicólogos ) já tomaram posse e estão lotados nos equipamentos. "Reiteramos que técnicos e supervisores também profissionais efetivos atuam nos equipamentos desde 2020. Toda a negociação está sendo feita conforme definido pelo Ministério Público, atendendo ao cumprimento da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Assistência Social", destaca a PJF.