O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrência na manhã desta quinta-feira (09) de um capotamento na Rua Procópio Teixeira, no bairro Bom Pastor.

Segundo informações da corporação, testemunhas relataram que o condutor do veículo Pajero que trafegava na via perdeu o controle do veículo e bateu em dois carros que estavam estacionados e capotou.



Ainda de acordo com as informações iniciais, o condutor do veículo fugiu do local, apresentando-se posteriormente à Polícia Militar que registrou a ocorrência.

Não houve vítimas, apenas danos materiais.

