Um homem, de 24 anos, motorista de aplicativo, foi preso com 65 pedras de crack e pinos de cocaína, no fim da noite desta quarta (08), na rua Coronel Vidal no bairro Cerâmica, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento policial no local, o veículo foi abordado, mas o suspeito tentou fugir. Apesar da tentativa de fuga ele foi detido pelos militares.

Durante as buscas foram encontrados e apreendidos 65 pedras de crack, oito pinos de cocaína e R$229.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





