Um condutor que trabalha com transporte de passageiros por aplicativo foi alvo de um assalto na noite dessa quarta-feira (8), em uma corrida que partiu do Bairro Teixeiras. Dois passageiros embarcaram próximo a uma distribuidora de bebidas na localidade.

Quando passavam pela Avenida Deudedith Salgado, no Bairro Salvaterra, um deles anunciou o roubo Ele estava armado e exigiu que o motorista parasse e abastecesse o automóvel, porque eles seguiriam para o Rio de Janeiro. No posto, a vítima saiu do veículo e começou a gritar, dizendo que estava sendo assaltado. Ele saiu correndo e um dos dois infratores atirou contra ele, embora não o tenha atingido.

No momento em que corria, o condutor viu a viatura da Polícia Militar e pediu ajuda. Os policiais realizaram rastreamento e os autores abandonaram o veículo. A dupla ainda tentou abordar outros dois carros e não tiveram êxito. Eles fugiram a pé, por um matagal que dá acesso ao Bairro Sagrado Coração, na Zona Sul. Os infratores levaram R$100 da vítima. Uma mochila com pertences de um dos envolvidos foi apreendida e as imagens da câmera de segurança do posto de combustíveis foi acessada pelos policiais.

Esse foi o segundo caso com as mesmas características a acontecer em menos de 24 horas em Juiz de Fora.

Tags:

134 | assalto | Carro | Geral | Motorista de aplicativo | roubo | Sorocaba