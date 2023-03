Por meio de nota, o Hospital Albert Sabin informou público em geral nesta segunda-feira (13), que o atendimento da rede Unimed estará temporariamente suspenso na unidade a partir desta quarta-feira (14). Segundo o hospital, a suspensão se dá em virtude de problemas administrativos e por infrações contratuais geradas pela rede UNIMED, inviabilizando, assim, a continuidade da relação entre hospital e operadora.

"Ressaltamos que tal medida é a única alternativa possível diante das inúmeras tentativas de conciliação amigável com a rede Unimed, todas sem sucesso", destaca o comunicado. O Hospital ainda ressaltou que, prezando pela ética e pelo cuidado, e em respeito ao paciente, os usuários dos planos de saúde vinculados à rede Unimed em tratamento oncológico, ou com procedimentos eletivos agendados e autorizados, e também aqueles que já estão internados na unidade, não serão impactados. "Reforçamos que os serviços de prestadores terceirizados, instalados dentro do Hospital Albert Sabin, não serão afetados por essa decisão."

A instituição lamenta que a medida tenha sido necessária e reitera o compromisso do Hospital Albert Sabin com a qualidade e a segurança do atendimento hospitalar prestado a todos os seus pacientes, por meio da mensagem. "Tão logo sejam solucionados os referidos problemas, o Hospital Albert Sabin irá restabelecer a prestação de serviços à Unimed e o atendimento aos seus usuários às custas da operadora."



Conforme divulgado pela Coluna "Nos Bastidores", do jornalista Ricardo Ribeiro na Acessa.com, decisão semelhante foi anunciada pelo Hospital Monte Sinai na manhã desta segunda-feira (13). Sobre os dois casos, a Acessa.com buscou o posicionamento da Unimed e aguarda o retorno.

Tags:

Geral | Homem | Incêndio no Hospital Badim | Morre