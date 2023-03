Uma empresa de refeições industriais que atende Juiz de Fora e regiã, foi flagrada com má higienização em uma de suas vans que transporta refeições. Nas imagens recebidas pelo Acessa, é possível ver o assoalho do veículo todo danificado e sujo. Ainda nas imagens, baratas andam sobre as marmitex de isopor que seriam transportadas.

FOTO: Mídias sociais - Assoalho em más condições para transporte de alimentos em Juiz de Fora



O Acessa entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.



O restaurante é responsável por enviar as refeições para várias empresas de Juiz de Fora, dentre elas as Unidades de Pronto Atendimento do município. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que não há registros de reclamações, veja a nota abaixo.

"A Secretaria de Saúde informa que os contratos de alimentação são feitos pelas gestões das Unidades de Pronto Atendimento (UPA's) diretamente com as fornecedoras. Não há registro de reclamações".

