Uma mulher de 42 anos foi presa por furto no último sábado (11), no Centro, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia militar ela teria furtado uma quantia de R$650 de um homem de 43 anos, no Centro.

De acordo com o registro policial, a vítima informou que teria sido furtado por uma garota de programa e ao chegar ao local combinado, a suspeita estava com uma faca e anunciou o assalto.



Os militares encontraram a suspeita durante um patrulhamento e recuperaram a quantia furtada. A faca foi apreendida e a suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional.

São Mateus



Um homem de 42 anos foi preso por roubo no último sábado (11), no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 61 anos relatou que, ao entrar no prédio em que morava, foi abordada pelo suspeita que a agrediu com um soco no rosto e roubou um cordão de ouro.



Ainda de acordo com os militares, o suspeito foi detido por populares até a chegada dos policiais. O homem foi preso e o cordão recuperado.



Tags:

134 | 21DP | Ação | assalto | Carga | Centro | Crime | De | Fiação elétrica | Flagrante | Furto | Guarda Municipal Niterói roubo | homens | Jardim faculdade | Linchamento | Na Foz | Niterói | Olaria | Perseguição | PM | Polícia | Polícia Militar | Políciamilitar | Preso | prisão | Promove | Receptação | roubo | Roubo de carga | São gonçalo | Sorocaba