A semana em Juiz de Fora começa com céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, é o garante Claudemir Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda, de acordo com Claudemir, o março chuvoso que as previsões do tempo estavam esperando ainda não aconteceu, pois a umidade da atmosfera secou, fazendo com que as chuva diminuísse na região. A tendência é de redução ainda maior das chuvas nos próximos dias.

Os termômetros podem bater a temperatura mínima de 17°C e a máxima de 30°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 45% durante a tarde.

O professor Renan Tristão do Tempo e Clima JF explica que Juiz de Fora não terá muitas alterações nas condições do tempo nos próximos dias. Em sua publicação ele relata. "As chuvas devem seguir irregulares, com trovoadas isoladas, e o mês de Março está se encaminhando para ser mais seco que a média, contrariando até o momento a tendência apontada pelos modelos".

Ele explica que a sensação de calor continua. "Estamos nos aproximando do início oficial do outono, mas até o momento sem sinal de alguma mudança neste padrão atmosférico atual, que perdura em nossa região desde o fim de Janeiro (predomínio do sol e calor, além de chuvas irregulares)".



