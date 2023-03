Equipes da Guarda Municipal atenderam a dois casos de violência contra mulher praticados em via pública. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (14). Segundo o Executivo, no primeiro, a equipe que se encontrava no Pronto Atendimento Infantil (PAI), na Avenida dos Andradas, foi chamada para proteger uma jovem, de 23 anos, agredida por um homem, de 60, nas imediações.

No segundo, outra equipe flagrou a agressão de um rapaz, de 21 anos, à namorada grávida, de 17 anos, na Avenida Itamar Franco, altura do número 1522. Os autores e vítimas das duas ocorrências foram apresentados à delegacia de Polícia Civil, em Santa Terezinha, para as medidas legais cabíveis.



Segundo a secretária de Segurança Urbana e Cidadania, Letícia Paiva Delgado, a intervenção da Guarda nos dois flagrantes não somente impede o agravo imediato dos atos praticados contra as vítimas como estabelece um marco de inserção do sistema judiciário nas questões. “A violência contra a mulher tem como característica o fato dela ser um ciclo, ou seja, essas violências vão se intensificando ao longo do relacionamento. Uma mulher que é vítima de feminicídio ou de uma lesão corporal mais grave, dificilmente, é a primeira violência que ela sofre. Então, no momento em que a Guarda Municipal, as instituições de segurança pública, conseguem ter uma ação incisiva contra aquele que está praticando violência contra a mulher em via pública, isso fortalece a rede a partir de uma ação para tentar quebrar esse ciclo de intensificação da violência”.



A ocorrência da Avenida dos Andradas encerrou com assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), segundo o qual o autor terá que se apresentar em juízo em data futura para responder sobre a agressão. Já a segunda ocorrência, encontra-se em andamento e pode ser enquadrada na lei 11.340, conhecida como Maria da Penha.

Evento debate violência contra a mulher

Para discutir a violência contra a mulher, acontece na próxima quarta-feira (22) no teatro Paschoal Carlos Magno, o Fórum Violência contra a Mulher: múltiplos olhares, desafios e perspectivas. O evento tem abertura da prefeita Margarida Salomão, às 9h, e vai reunir diversos atores do atendimento e assistência às vítimas de violência em Juiz de Fora para debate. Os interessados em participar, podem se inscrever pelo link.











Tags:

Cracolândia | Direito Humanos | Direitos | São Paulo