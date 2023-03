FOTO: Divulgação Corpo de bombeiros - Incêndio teria começado no motor do ônibus, conforme o motorista

Um incêndio atinge um ônibus da linha 103/ Filgueiras, da Via JF na Avenida Juiz de Fora, na altura do Bairro Granjas Betânia , Zona Nordeste, na tarde desta quinta-feira (16). Informações preliminares dão conta de que o veículo foi atingido pelas chamas, que se espalharam rapidamente pela estrutura. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros enviaram equipes para atender a ocorrência.

Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão no local orientando o tráfego, que funcionou em movimento de pare e siga. Por volta das 15h57, o trânsito foi liberado na via, apesar de ainda ocorrer lentidão. Não há registro de feridos até o momento, mas a quantidade de fumaça e as chamas registradas por quem passa pela localidade chamam a atenção.

De acordo com os bombeiros, três mil litros de água foram usados para combater as chamas, por volta das 15h58 o incêndio foi debelado. O motorista afirmou que o incêndio teve início no motor e rapidamente tomou proporções maiores. O trabalhador afirmou ainda que ele e outros 15 passageiros deixaram imediatamente o veículo. Os bombeiros concluíram o combate às chamas e afirmaram que a estrutura do ônibus foi toda consumida.

Por meio de nota, o Consórcio Via JF afirmou que o veículo da linha 103, ônibus 026, estava com toda sua manutenção preventiva em dia, realizada no dia 6 de março, por profissionais capacitados. "Rapidamente a empresa acionou o corpo de bombeiros para conter as chamas. Felizmente não houve feridos. O Consórcio VIA JF preza pela segurança de todos os seus colaboradores, usuários, pedestres e pela excelência nos serviços prestados e já está apurando a causa desta ocorrência. A empresa informa também que não haverá perda de atendimento no transporte coletivo para a população." A SMU e a Polícia Militar atuam na liberação da via.