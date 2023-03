Devido a realização de uma obra emergencial na Av. Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte) a partir de 7h30 desta sexta-feira (17) pela Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora. Segundo o Executivo a pista sentido Centro/bairro terá um trecho interditado, e por isso, o trânsito será desviado para as vias locais do bairro Jóquei Clube II até o bairro Barbosa Lage, quando será possível o retorno ao Acesso Norte. Inicialmente, a pista bairro/Centro não será fechada, mas, de acordo com a necessidade, também poderão ocorrer interdições.

A intervenção vai reparar as redes de água pluvial e esgoto nas margens do Rio Paraibuna. Ainda não há previsão de tempo de duração da obra, que deve ser determinada apenas após o início dos trabalhos.







Bairro Distrito Industrial | Interdições | juiz de fora | Morro do itaoca