O Fórum “Violência contra a mulher: múltiplos olhares, desafios e perspectivas”, acontece na próxima quarta-feira (22). Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o evento vai trazer ao público a discussão sobre a rede de atenção à vítima de violência sob os prismas da saúde, da segurança, da assistência social e dos direitos humanos. O Fórum acontece a partir das 8h30, no Teatro Paschoal Carlos Magno, à Rua Gilberto Alencar, nº 1, Centro, e vai conceder certificado de participação.

Na parte da manhã, uma mesa vai colocar em debate as visões da gestão dos serviços, da sociedade civil e da justiça sobre a temática. Participam da mesa a juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Maria Cristina Trulio; a militante do Coletivo Vozes da Rua, Adenilde Petrina Bispo e a chefe do Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências do Distrito Federal, Leciana Lambert Filgueiras.

Na sequência, o fluxo da assistência à mulher que procura atendimento contra a violência sofrida será apresentado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em estudo elaborado pelo projeto “Cultura de Paz e Prevenção das Violências: Tecendo Redes”, mantido em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora.

À tarde, um painel trará ao público o mapeamento das diversas instituições e serviços que atendem a mulher como a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), da Polícia Militar; a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Defensoria Pública, Gestão Territorial de Prevenção à Criminalidade, a Casa da Mulher, o serviço de Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual (Parbos), a Assistência Social e a Vigilância em Saúde do município.

Promovido pelas secretarias de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Saúde (SS) e Especial de Direitos Humanos (SEDH) em parceria com as forças de segurança e instituições do sistema de justiça criminal, o fórum é parte integrante da programação da Prefeitura de Juiz de Fora “Março, Mais Mulher, Mais Democracia”.

O objetivo do fórum é ampliar a visão sobre a rede de assistência e melhorar o encaminhamento e a resolutividade no amparo e proteção à mulher vítima de violência no município. Os interessados em participar devem preencher o formulário. As vagas são limitadas.