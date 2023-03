Dois carros que eram utilizados para transporte irregular de passageiros foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (17), em Juiz de Fora. Os veículos foram apreendidos após denúncias, em uma operação realizada pela Polícia Militar, em conjunto com a Prefeitura de Juiz de Fora.



Segundo os militares, os carros foram removidos e os condutores flagrados pela contravenção penal de exercer profissão ou atividade econômica sem preencher as condições da lei para o exercício. A pena pode chegar a três meses de prisão.



Ainda de acordo com os policiais, os veículos utilizados no transporte irregular de passageiros não possuem as mesmas medidas de segurança que os veículos regulares, como a verificação da documentação e do estado de conservação do veículo, além da habilitação adequada dos motoristas, o que coloca em risco a vida dos passageiros e de outros motoristas e pedestres.



