Neste domingo (19) acontece no Parque Municipal da Lajinha a segunda edição de 2023 do projeto Domingo no Parque. Esta edição fará parte da semana comemorativa do Dia Mundial da Água.



Confira a programação



8h às 13h - Oficina de artesanato com sacolas plásticas;

Coleta de embalagens plásticas, somente limpas, secas e flexíveis;

Atividade lúdica com distribuição de brindes.

Apoio: Empresa Hiperrol Embalagens.



8h às 13h - Feira de produtos orgânicos.

Apoio: Mogico e Seapa.

8h às 13h - Exposição de materiais reciclados e composteira doméstica.

Apoio: Demlurb.



8h às 13h - Brincadeiras para as crianças com distribuição de brindes.

Apoio: Empresas Arcelor Mittal.



8h às 13h - Atividades lúdicas de Educação Ambiental para crianças.

Apoio: Sesmaur.



8h às 13h - Estandes com informativos da Cesama e materiais operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.



11h - Caravana de histórias infantis com a contadora Vanda Maria Ferreira

Apoio: Secretaria de Educação



O “Domingo no Parque” é realizado no Parque da Lajinha durante o segundo domingo de cada mês. Artistas, profissionais, empresas, organizações diversas, interessados em participar como parceiros do projeto podem solicitar informações através do email: parquedalajinhajf@pjf.mg.gov.br

