Um homem, de 38 anos, foi preso no fim da tarde deste domingo (19) com uma mala recheada de drogas que seria arremessada no Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) à noite, do mesmo dia, no bairro Linhares em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento a equipe avistou o homem em atitude suspeita saindo da rua Frederico Imbrosi em direção à rua do Botto com uma mala de viagem. Ao realizarem a abordagem, os militares encontraram dentro da mala 12 pedaços de maconha, cinco pedaços de crack, duas linhas de tricô e material para embalar drogas.



O suspeito confessou, em conversa com os policiais, que a droga seria arremessada para o interior do Ceresp na noite de domingo (19).

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

