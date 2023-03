Um homem, de 22 anos, foi preso com munição e um menor, de 17 anos, apreendido, por porte ilegal de arma de fogo neste domingo (19) no bairro Parque das Águas, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que pessoas armadas estariam participando de uma "chopada" no interior de uma residência no bairro.

Os militares se deslocaram para o local e no momento em que os indivíduos avistaram as viaturas, o adolescente apreendido, tentou se livrar de um revólver calibre 32 com um cartucho de munição intacto, jogando o objeto no chão da casa.

Todos participantes do evento foram abordados e a "chopada" foi encerrada.

O menor foi apreendido por posse ilegal de arma de fogo e homem foi preso após ser encontrada uma munição cal .32 no momento da busca pessoal. Eles foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

PMMG - Jovem é preso e menor apreendido por porte ilegal de arma de fogo em Juiz de Fora

