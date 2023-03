Dois homens, de 31 e 44 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas com 425 pinos de cocaína, um revólver e munições, na rua Dr. Augusto Eckmann, no bairro Jardim Natal, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, uma operação conjunta entre as equipes da PM no bairro foi desencadeada e em um local amplamente utilizado para o tráfico de drogas. No endereço foram localizados e apreendidos 425 pinos de cocaína, um revólver .357 com numeração raspada e duas munições calibre 38. Os homens estavam no local e foram presos.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

