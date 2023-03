Um idoso de 76 anos se escondeu no banheiro de uma lanchonete na Avenida Getúlio Vargas, Centro, na manhã desta quarta-feira (22), após entrar em um salão de beleza e constranger a profissional e clientes mostrando a genitália, a vítima e as testemunhas tentaram contê-lo. Ele correu e entrou na lanchonete e se trancou no banheiro. A Guarda Civil Municipal foi acionada por populares, que alegavam que o homem era ameaçado de linchamento.



De acordo com o registro, a vítima se apresentou e relatou o que ocorreu no salão. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor que, juntamente com os demais envolvidos, foi conduzido pela Guarda Civil Municipal para a Delegacia de Plantão em Santa Terezinha.



