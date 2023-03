Nesta quarta (22) é celebrado o Dia Mundial da Água. A Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou importantes obras para reforçar o abastecimento da cidade. Segundo o Executivo, foi lançado o programa de arborização urbana e reuniram várias atividades de educação ambiental no Calçadão.

O evento aconteceu de 8h às 14h, em frente ao Cine Theatro Central, houve distribuição de mudas e cartilhas, com a presença da Capivara de Tróia, do Coral da Cesama e apresentação musical de Marcus Amaral e Adélia Prado.

Às 10h, a prefeita Margarida Salomão inaugurou a quarta célula do reservatório Henrique de Novaes, além da elevatória de água e subadutora para abastecimento da região Nordeste. Segundo a Prefeitura, a nova célula tem capacidade para armazenar até cinco milhões de litros de água, aumentando em 33% o armazenamento total do complexo, que contará agora com 20 milhões de litros. Com isso, a operação do sistema da Cesama fica mais flexível, principalmente nos períodos de calor mais intenso e de maior consumo, beneficiando toda a cidade.

O Executivo destacou ainda que, a estação elevatória vai reforçar o sistema da Região Nordeste do município, adicionando uma vazão de 20 litros por segundo ao sistema, auxiliando no transporte da água pelos trechos mais íngremes da área para atender aos bairros Bairu, Bandeirantes, Bom Clima, Quintas da Avenida, Nossa Senhora das Graças, Eldorado, Progresso, Marumbi e Santa Paula. Além dessa unidade, a companhia também implantou uma subadutora, com 1.700 metros de extensão, nas ruas Santa Terezinha, Alencar Tristão e adjacências, para dar mais agilidade ao sistema, permitindo que a água possa ser distribuída sem ter que passar pelo reservatório Henrique de Novaes.

Programa Cultivar o Futuro

FOTO: PJF - Plantação de mudas em Juiz de Fora

Após as inaugurações, houve o lançamento oficial do programa Cultivar o Futuro, com o plantio de árvores na praça da Avenida Brasil, próxima à ponte do bairro Santa Terezinha. Segundo a Prefeitura, é uma iniciativa da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) e da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav). Serão 15 árvores plantadas semanalmente.

Já receberam espécies as praças do bairro Grama, do Bandeirantes, do Marumbi, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Vitorino Braga, da Igreja Melquita, no bairro Santa Helena, e no canteiro central da Avenida dos Andradas. A arborização urbana tem o objetivo de melhorar a qualidade ambiental do município, tornar mais agradáveis e frescos os espaços públicos, contribuir para a estabilidade climática e ampliar a área de infiltração para as águas pluviais, minimizando os impactos no período de maior intensidade das chuvas.

Programa Nossa Água

FOTO: PJF - Projeto Nossa Água

Imbiriçu, Sangra d'água, Jenipapo, Grumixama, Embaúba. Essas são algumas das espécies, típicas da vegetação da Mata Atlântica, que estão sendo plantadas em uma área de quase sete hectares às margens da Represa Doutor João Penido, em Juiz de Fora, para reflorestamento e proteção do manancial. O início do plantio foi na terça-feira (21) dentro da programação da Semana da Água. Segundo o Executivo, ao todo, serão nove mil mudas e, por cinco anos, está garantido todo o monitoramento e os cuidados necessários para transformar a área em uma verdadeira Unidade Técnico-Demonstrativa do Programa Nossa Água.

A iniciativa é fruto de um convênio da Prefeitura de Juiz de Fora com a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), coordenado pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), com a participação das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), de Planejamento Urbano (Sepur) e de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).

"A ideia é que as pessoas possam ver um exemplo de política pública que contribui diretamente na nossa qualidade de vida, mostrando como podemos e devemos proteger uma Área de Preservação Permanente, fundamental para o abastecimento de água do nosso município", disse a secretária da Sesmaur, Aline Junqueira, lembrando que a represa é responsável por 50% do abastecimento de água da cidade.

Também começou, nesta terça-feira, a entrega dos Projetos Individuais de Propriedade (PIPs), que são diagnósticos completos com propostas de adequações ambientais elaborados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater) a 17 produtores da bacia de contribuição da represa.

Na próxima etapa, os produtores vão escolher as ações prioritárias. "A proposta é fazer a recuperação ambiental e, também, ajudá-los a manter e desenvolver atividades econômicas compatíveis com a segurança hídrica do município", afirmou a secretária da Seapa, Fabíola Paulino.

Gilson da Silva, vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Juiz de Fora, acompanha o projeto desde sua origem. "Agora a gente percebe que o pagamento por serviços ambientais vai sair do papel e nós, produtores, precisamos aprender a aumentar as formas de exploração das nossas propriedades e, por exemplo, fomentar o turismo", destacou o produtor, inscrito no programa.

O Nossa Água é um programa que incentiva o cuidado e a proteção das nascentes e dos cursos d' água, o plantio de árvores e a manutenção do solo produtivo pelos produtores rurais.

Ele atende à Lei nº 12.503/1997, que cria o Programa Estadual da Água, e a Lei nº 13.294/ 2016, que cria a Política Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Pela legislação, 0,5% do valor pago nas contas de água deve financiar a proteção e a preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorre a exploração.

As atividades integram a Semana da Água, que se encerra no próximo sábado, 25, com Parada Ambiental na Praça CEU, reunindo atividades de educação ambiental, distribuição de mudas e brindes.