Dois homens de 21 e 28 anos, respectivamente, suspeitos de apedrejar e matar um homem em outubro de 2022, foram presos pela Polícia Civil nessa quarta-feira (22). Os investigados foram localizados no Bairro Santa Lucia, Zona Norte, durante operação policial coordenada pelo Grupo de Resposta Rápida (GRR) da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora – unidade pertencente ao 4º Departamento.



O homicídio ocorreu no Bairro Santa Efigênia, Zona Sul. Os autores estavam consumindo bebidas alcoólicas e, supostamente, traficando drogas em um bar, quando se desentenderam com a vítima, que estaria chamando atenção para as atividades ilegais. A briga terminou com o homem morto a pedradas.A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos e após identificar e qualificar os suspeitos, representou pela prisão preventiva deles, as quais foram deferidas esta semana pelo Poder Judiciário. A dupla foi encaminhada para o sistema prisional.

