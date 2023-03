A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou as notas finais dos módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), nesta quinta-feira (23). O resultado já apresenta as possíveis mudanças, após os pedidos dos pedidos de recurso, protocolados em 15 de março, e não há mais possibilidade de alteração das notas.

De acordo com o edital, as notas dos candidatos podem ter sido aumentadas ou mantidas e, ao contrário do terceiro módulo do vestibular seriado, não será excluído dos módulos I e II do Pism o candidato que obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos exigidos.

As notas do Pism I possuem peso 2 e as do módulo II têm peso 3, ou seja, os candidatos podem alcançar 240 e 360 pontos, respectivamente, no resultado final.

A data da próxima edição do Pism, em 2024, foi definida para os dias 9 e 10 e dezembro de 2023. Segundo a UFJF, a previsão é que o edital completo seja divulgado entre o mês de junho e julho deste ano.