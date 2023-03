Um homem, de 52 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta quinta (23) no bairro Bela Aurora, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação da equipe da PM, os militares receberam a informação que em uma casa do bairro estaria acontecendo o tráfico de drogas e o suspeito preso, já conhecido do meio policial pelo mesmo crime, estaria no local.

Ao chegarem na casa a PM encontrou o suspeito no portão, que assim que avistou a viatura tentou fugir. Na fuga, ele tentou descartar uma embalagem, que foi localizada pela PM e que tinha em seu interior um tablete de maconha, uma porção de cocaína, uma porção branca semelhante à cocaína, 11 papelotes de cocaína e R$6.237 reais.





O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

#leiaoflu | #oflu | apreensão | assassinato | Casal | Delegacia de Guarus | Delmiro Gouveia | Drogas | Estrada de Ponta Negra | Ex-Secretário | Ferraz de Vasconcelos | Frogas | Geral | Gestante | Homem | Itaipuaçu | Jornal O Fluminense | Maconha | Maricá | Moto roubada | MPRJ | Niterói | O Fluminense | ocorrência | Operação Carta de Corso | Placa de moto adulterada | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | Preso | prisão | Rio de Janeiro | Sintéticas | Sorocaba | Tráfico | tráfico de drogas