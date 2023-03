Um homem de 35 anos foi preso no Centro de Juiz de Fora, na tarde desta sexta-feira (24). De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito teria furtado um bebedouro de um estabelecimento, na Avenida Barão do Rio Branco.

Ainda de acordo com a Guarda, após varredura no entorno, o suspeito foi localizado e teve a prisão em flagrante. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional.





