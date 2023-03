Na manhã da quinta-feira (22), a Escola Municipal Henrique José de Souza, no Bairro Cidade do Sol, recebeu uma palestra conjunta sobre prevenção às Drogas e à Violência para alunos do 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental. Participaram do evento o 27° BPM, o Ministério Público e Conselho Tutelar Centro-Norte de Juiz de Fora.

Cada órgão presente explanou sobre o tema no âmbito de sua competência, havendo bastante interação das crianças e adolescentes da escola.

Os militares destacaram que o evento foi bastante enriquecedor, no sentido de potencializar ações preventivas, de educação e conscientização da comunidade escolar, havendo inclusive a cobertura do evento pela imprensa local.

