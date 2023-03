Um homem de 39 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no Bairro Jardim Natal, Zona Norte, na madrugada do sábado (25). De acordo com o Registro, dois policiais militares receberam informações de que ocorreram disparos de arma de fogo na localidade. Os policiais encontraram dois homens em uma motocicleta. Um deles estava sem capacete e com uma arma de fogo nas mãos. Ele começou a atirar contra os militares, que se defenderam, atirando de volta. A dupla seguiu em fuga, em direção ao Bairro Jóquei Clube, onde ocorreu a tentativa de homicídio. Eles foram parados e abordados. O autor dos disparos foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia. Segundo a Polícia, os dois militares não foram atingidos pelos disparos.









Arquivo - Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais

