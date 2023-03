Um jovem, de 19 anos, foi preso e um menor, de 17 anos, apreendido por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta sexta (31) no bairro Salvaterra em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo local, a viatura avistou um carro, Corsa Wind Azul, suspeito estacionado na via e viu que os dois envolvidos estavam fazendo contato com o vigia de uma concessionária de veículos existente no local.

Ao serem abordados os jovens tentaram fugir correndo, momento em que tentaram se livrar de um revólver calibre 32, mas acabaram sendo alcançados pelos policiais.

Um dos suspeitos relatou que ambos tinham a intenção de cometerem um roubo no referido estabelecimento. Um terceiro suspeito, que estava dentro do carro na hora da ação, quando viu a viatura conseguiu sair do carro e fugir.

O veículo foi apreendido, e os suspeitos encaminhados à Delegacia de Plantão, juntamente com a arma de fogo apreendida.





