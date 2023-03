Entre segunda (27) e quinta-feira (30) a Prefeitura de Juiz de Fora realizou ações de tapa-buracos em mais de 30 bairros. Segundo o Executivo, os trabalhos das equipes da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) chegaram a 76 vias, realizando mais de 1.790 recomposições. No período, foram quase 450 buracos tapados por dia, com aplicação de cerca de 725 toneladas de massa asfáltica.

O Acessa divulgou na quinta-feira (30) que mais de R$15 milhões foram investidos para estas operações.

Entre os bairros atendidos, destaque para o Democrata, onde seis ruas receberam recomposições. São elas: Viçosa, Benjamin Guimarães, Muriaé, Manoel Vilar, Major Raul Mendonça e Homero Horta da Fonseca.



Confira a lista completa de bairros atendidos:



Benfica

Bom Jardim

Bom Pastor

Bonsucesso

Centro

Democrata

Dom Bosco

Graminha

Granbery

Industrial

Jardim Casablanca

Jardim Gaúcho

Linhares

Mariano Procópio

Milho Branco

Morro do Serro

Nossa Senhora Aparecida

Nova Benfica

Nova Era

Parque Guarani

Parque Independência

Paula Lima

Santa Cecília

São Benedito

São Bernardo

São Francisco de Paula

São Judas Tadeu

São Pedro

Teixeiras

Torreões

Varginha

Vila Ideal



As ações seguem em andamento na cidade, e a programação diária completa pode ser conferida na página do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, através do link. Para solicitar serviços de zeladoria em vias públicas, como tapa-buracos, poda e corte de árvores, limpeza de praças e outros, entre em contato com o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, através do telefone (32) 3690-7241 (ligação ou WhatsApp).





