Sete suspeitos foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na sexta-feira (31), no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, com o intuito de combater a criminalidade na região leste do município, especialmente os delitos de homicídio e tráfico de drogas, foi desencadeada operação policial em locais alvos de mercancia de entorpecentes e suspeitos da prática de homicídios.A

Ainda de acordo com os militares, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Bairro Santa Rita. Veja abaixo a relação de materiais apreendidos na operação.

01 Pistola cal.380

01 carregador cal.380

17 munições. 380

01 munição 9mm

02 munições cal 32

333 pedras de crack

36 papelotes cocaína

01 Pedra bruta de crack

21 buchas de maconha

R$ 1253,50 em espécie

03 balanças

03 rádios comunicadores

01 capa de colete

materiais diversos para preparo da droga.

A ação policial contou com a participação das equipes da 70ª Cia, 28ªCia TM, ROCCA, 4ªBrave e SI/2?BPM.

