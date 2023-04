Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta segunda-feira (3) no Parque Halfeld, em Juiz de Fora. Segundo a informações preliminares da Polícia Militar, um idoso de 70 anos teria atirado em direção a vítima, também de 70 anos. A principal motivação seria a jogatina que ocorre no local, após um jogo de dama, o suspeito atirou e pegou de raspão na vítima.

Ainda segundo os militares, o suspeito estava com grande quantia em dinheiro, o valor não foi revelado.

FOTO: Midias digitais - Tentativa de homicídio Juiz de Fora

O autor foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia Regional. A vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o Hospital Mozart Teixeira (HPS). Como a vítima não teve a identidade revelada, não foi possível atualizar o estado de saúde, porém os militares informaram ao Acessa que não há risco de morte. A Guarda destacou ainda que vem realizando várias ações no local em parceria com a Polícia Militar.

A polícia suspeita que a tentativa de homicídio tenha relação com uma desavença financeira ainda não detalhada.





