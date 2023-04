Um jovem, de 20 anos, e um adolescente, de 17 anos, sofreram uma tentativa de homicídio enquanto estavam na garagem da casa do adolescente na noite desta segunda (03) no bairro Santo Antônio, Zona Sudeste de Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, os jovens estavam na garagem da casa do adolescente quando um carro, um Fox prata, com quatro ocupantes passou em frente a garagem e ao retornar parou ao lado das vítimas, abaixaram os vidros e efetuaram vários tiros. Eles foram atingidos, mas conseguiram fugir.

O pai do adolescente, que estava em casa na hora da ação, socorreu os jovens até a Regional Leste. O adolescente precisou ser transferido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e passou por cirurgia. Já o jovem foi atingido no tórax e permaneceu em observação.



Ainda, segundo a PM, as vítimas não sabem o motivo dos tiros e não conhecem os homens que tentaram matá-las. A Perícia esteve o local para os trabalhos de praxe.

A PM segue no rastreamento na tentativa de identificar os autores do crime.





