Noventa mulheres vítimas de violência foram atendidas pelo Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) da Câmara Municipal de Juiz de Fora, só no primeiro trimestre.

Em 2022, no mesmo período, de 2 de janeiro a 29 de março, 63 atendimentos foram contabilizados.

Para a subcoordenadora do CIAM, Rosângela Gonzaga, o número é um indicador de que as pessoas precisam mais de informação e acolhimento. "Empoderar a mulher é tão importante quanto um boletim de ocorrência [BO]”. Por outro lado, Rosângela reconhece, no número recorde, uma comprovação dos crescentes casos de violência, indicando haver ainda um longo caminho a percorrer.



A complexidade dos casos atuais que chegam ao CIAM é maior, de acordo com a subcoordenadora. Prova disso é o fato de crianças serem cada vez mais atingidas dentro da violência doméstica. "Neste trimestre, uma moça já casada e morando fora da casa da mãe nos procurou para denunciar uma violência psicológica que vinha acontecendo com sua irmã, de apenas seis anos de idade.

A mãe estava tendo relação com vários homens em casa, na frente da filha e do filho bebê de quatro meses”, narra Rosângela Gonzaga. O Conselho Tutelar foi envolvido, houve flagrante, e a menina agora está sob a guarda da irmã adulta, que vem tentando a guarda do bebê também.



CIAM

O espaço criado em novembro de 2021 é destinado a prestar acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, proporcionando orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher. Entre os diferenciais do setor da CMJF, está o fato de os atendimentos não precisarem ser feitos com hora marcada e o atendimento à população LGBTQIAPN+. Vítimas de qualquer tipo de violência (física, sexual, psicológica, moral e patrimonial) podem procurar o serviço presencialmente ou pelo telefone e whatsapp (32) 99183-2645.

