Três pessoas ficaram feridas em uma confusão em um bar no Bairro Caxias em Recreio. Um sargento da Polícia Militar seguia para assumir o turno de serviço no sábado (8) , quando passou pela rua do bar , onde pessoas ocupando a via atrapalhavam o trânsito. De acordo com o registro, o militar identificou que ocorria uma briga. Um dos envolvidos sacou uma arma de fogo. O sargento desceu do carro dele e conseguiu retirar o objeto das mãos do homem.

O militar acionou reforços, que levantaram que poderia haver outros envolvidos. Enviou uma equipe ao hospital para identificar possíveis vítimas.

Ainda conforme o registro, o autor que estava armado, tentou atirar em três pessoas. O suspeito disse que se lembra de ter atirado contra uma pessoa, com quem teve desentendimento há 8 anos , por questões políticas. O suspeito afirmou que, na época, foi agredido pela vítima com um tapa no rosto. Outros populares o impediram a reação. Ele passou pelo bar, viu que o desafeto estava no local, foi em casa pegar a arma e voltou tomado pela fúria, atirando quatro vezes.



O homem afirmou disse que possui a arma há 25 anos. Ele foi levado para o Hospital, foi atendido pelo médico de plantão. Durante a discussão, o autor foi atingido pela vítima com uma cadeira.

A vítima contou aos policiais, que estava sentado no bar, quando ouviu a ameaça. Ele não acreditou em um primeiro momento e não teve reação. Foi quando o homem sacou a arma e atirou. Ele jogou a cadeira na direção dele, caído no chão, viu a interferência do sargento da PM. Dois dos disparos o atingiram de raspão no nariz e o outro na mão esquerda. Ele foi encaminhado para o Hospital do município.

Uma mulher que estava no bar confirmou o relato da vítima e ainda reforçou que o segundo disparo teria ferido uma segunda mulher, que entrou na frente do atirador para defender a vítima e foi atingida no tórax.

O alvo da agressão foi atendido e liberado. A mulher alvejada também recebeu atendimento, no entanto, precisou ser transferida para Leopoldina, por conta da gravidade do ferimento. O autor foi preso e a arma que ele usou para efetuar os disparos apreendida.





