Uma moto roubada na noite de sábado (15) no Bairro Costa Carvalho, Zona Sudeste, foi encontrada nessa segunda-feira (17) no Alto Santo Antônio. De acordo com a Polícia Civil, a equipe da 5ª Delegacia realizou um levantamento e encontrou o veículo roubado em um lote vago.

De acordo com o delegado que coordena as investigações, Rodrigo Rolli, a vítima foi abordada por dois suspeitos armados. Os homens já foram identificados e os trabalhos policiais prosseguem a fim de localizá-los. O veículo foi devolvido ao proprietário.