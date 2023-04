A temperatura em Juiz de Fora e Zona da Mata começa a subir a partir da próxima quarta-feira (26). De acordo com o climatologista, Renan Tristão, esse aquecimento é antes da frente fria que se aproxima da cidade.

"A semana em Juiz de Fora e região segue com a tendência de elevação a partir desta quarta-feira. Nesta terça e quarta ainda há o predomínio de sol entre nuvens. As mudanças mais notórias serão a partir de quinta-feira, com a temperatura podendo chegar a 28º, isso se deve ao aquecimento pré frontal, ou seja, antes da frente fria. Zonas de instabilidade também podem trazer chuvas e trovoadas na quinta e sexta-feira".

Clima e temperatura em Juiz de Fora

Segunda-feira: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Terça-feira: Sol com poucas nuvens. Não Chove.

Quarta-feira: Sol com poucas nuvens. Não Chove.

Quinta Feira: Sol com aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sexta-feira: Sol com muitas nuvens: Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas variam de 14º a 27º.

