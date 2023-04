Na próxima segunda-feira (1º), a Igreja Católica celebra São José Operário. O santo, que já é lembrado em 19 de março, ganhou mais um dia em sua homenagem em 1955, quando o Papa Pio XII proclamou-o Patrono dos trabalhadores. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, algumas comunidades já deram início às programações especiais em homenagem ao pai adotivo de Jesus e esposo de Maria.

Segundo a Arquidiocese, a Paróquia São José, localizada no Bairro Costa Carvalho, o dia 1º de maio será marcado por missas votivas às 7h, 10h e 19h, além de Adoração Eucarística de 15h às 18h. Em todas as celebrações, haverá bênção da carteira de trabalho, currículos e instrumentos profissionais.

Confira todas as programações:

Juiz de Fora

Paróquia São José – Costa Carvalho

*A Matriz fica na Av. Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho

De 28 a 30 de abril – Tríduo

18h30 – Terço de São José

19h – Missa

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

7h, 10h e 19h – Missas

15h às 18h – Adoração e bênção do Santíssimo Sacramento

*Em todas as missas, haverá bênção da carteira de trabalho, de instrumentos profissionais, currículos e chaves de empreendimentos.

Igreja São José – Chapéu D’Uvas (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Assunção)

*A igreja fica na Praça José Vieira Tavares, s/nº – Chapéu D’Uvas

Até 27 de abril – Novena

18h – Novena na igreja

De 28 a 30 de abril – Tríduo

Dia 28 de abril – Sexta-feira

19h – Missa

*Após a celebração, haverá o “Auto de São José” (encenação) e show de prêmios.

Dia 29 de abril – Sábado

19h – Missa Solene com a participação das comunidades paroquiais e do Ministério de Música da paróquia

*Após a celebração, haverá show de prêmios e apresentação musical.

Dia 30 de abril – Domingo

16h – Carreata saindo e retornando à igreja, onde os veículos serão abençoados

17h – Missa

*Após a celebração, haverá leilão de prendas e assados e apresentação musical.

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

17h – Procissão seguida de Missa e bênção do Santíssimo Sacramento

*Após a celebração, haverá show de prêmios.

*Haverá funcionamento de barraquinhas nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio.

Comunidade São José – Vale Verde (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A comunidade fica na Rua Margarida Maria Alves, 49 – Vale Verde

De 28 a 30 de abril - Tríduo

Dia 28 de abril – Sexta-feira

19h30 - Celebração de Abertura

Dia 29 de abril - Sábado

19h – Missa

Dia 30 de abril – Domingo

9h – Celebração

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

9h30 – Missa dos Trabalhadores em louvor a São José

12h – Feijoada do padroeiro

Comunidade São José Operário – Granjas Betânia (pertencente à Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

*A comunidade fica na Rua Joaquim Guedes, 29 – Loteamento Vale dos Guedes

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

8h – Missa

Paróquia Nossa Senhora das Estradas - Igrejinha

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

8h – Missa na Comunidade São José (Valadares)

19h30 – Missa na Comunidade São José (Vila São José)

Igreja São José Operário – Torreões (pertencente à Paróquia São Francisco de Paula)

*A igreja fica em Privilégio (Área Rural)

Dia 6 de maio – Sábado

18h – Procissão com a imagem do padroeiro, seguida de Missa com coroação de Nossa Senhora

*Após a celebração, haverá leilão de bezerros e de prendas, queima de fogos e apresentação musical.

**Haverá funcionamento de barraquinhas.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

*A programação será realizada no Centro Comunitário, localizado na Rua Alameda do Cedro, 353 - Bairro Floresta

Dia 30 de abril – Domingo

17h – Terço de São José no Centro Comunitário

17h45 – Palestra sobre a vida de São José

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

7h – Terço em honra a São José saindo do portão da Fábrica São João Evangelista (Rua Coronel de Assis, 50 – Floresta)

17h – Missa Campal no Centro Comunitário

*Haverá funcionamento de barraquinhas.

Outras cidades do território arquidiocesano

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

*A Matriz fica na Av. Antônio Bernardino de Barros, 101 – Centro

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

18h30 - Procissão com a imagem de São José, seguida de Missa na Matriz e bênção aos trabalhadores

Igreja São José Operário – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Tiradentes, s/nº – Bairro Vila Cruzeiro

Até 30 de abril – Novena

19h30 – Missa

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

10h – Missa para idosos e enfermos

19h – Missa Solene

*A igreja estará aberta a partir das 13h para visitação.

Igreja São José Operário – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Rua Maestro Patrocínio, s/nº – Bairro São José Operário

Até 30 de abril – Novena

19h30 – Missa

*No dia 30 de abril, a celebração será às 19h.

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

8h - Missa Solene

10h - Carreata saindo da Rua Paulo Brasil, 72 - Bairro Nossa Senhora Aparecida em direção à comunidade

11h30 - Missa Sertaneja

17h30 – Procissão saindo da Rua José Sérgio de Paula, 37 em direção à comunidade, onde haverá Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

**No sábado (29) e no domingo (30), haverá apresentações musicais após as celebrações.

Paróquia Bom Jesus do Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

*A Matriz fica na Rua Padre Francisco Rey, 54 - Centro

Dia 1º de maio – Segunda-feira – Dia de São José Operário

15h – Oração do Terço na Matriz

18h – Procissão com a imagem de São José saindo da praça ex-combatentes em direção à Matriz, onde haverá Missa com bênção das carteiras de trabalho