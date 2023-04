Um cão pode salvar uma operação policial. A 4ª Companhia Independente de Policiamento (4ª CIA PM Ind PE) realiza um trabalho que requer muito treinamento e habilidade com cães, é a ROCCA – Rondas Ostensivas com Cães. A equipe do Portal Acessa acompanhou de perto nesta quinta-feira (27) como o trabalho funciona.

Uma equipe de policiais especializados em policiamento com uso de cães, realiza treinamentos com os animais para buscas de armas, drogas entre outras atividades que demanda um faro, que só esses cães conseguem.

Segundo o tenente Antônio Nazareno de Lima Júnior, oito cães fazem parte da equipe do ROCCA atualmente, sendo que seis estão em treinamento e dois são ativos nas operações e aptos para o faro de drogas e armas. Ainda de acordo com Nazareno, os cães passam por um período de treinamento e, a partir deste primeiro contato é verificado se o animal está apto ou não para auxiliar nas operações policiais.

Treinamento

Os cães passam por um período de treinamento e certificação antes de iniciarem as operações. Segundo a sargento Michelli Carvalho Menon, os animais entram em um processo de seleção. "Os cães são fornecidos em um sistema de comodato, ou seja, empréstimo gratuito e que não gera custos de compra para a corporação. Os cães em Juiz de Fora são cedidos pelo Sr Nilton, esses animais passam por um processo seletivo no Batalhão e quando percebemos que o animal é apto, enviamos para uma certificação em Belo Horizonte, ao término, eles estão prontos para nos auxiliarem nos trabalhos", completa Menon.

FOTO: Angeliza Lopes - Treinamento Cão

Vale ressaltar que os animais só iniciam o processo de seleção após o desmame. No treinamento, os cães são direcionados inicialmente para o local onde o cheiro dos entorpecentes está, logo em seguida, após encontrar, eles recebem a premiação, uma bolinha de brinquedo, a partir desse treinamento inicial os animais passam a entender que para ganhar o prêmio é necessário encontrar o cheiro, seja de drogas ou armas.

Os cães têm um tratamento de muito cuidado no batalhão, eles recebem banho, medicação, acompanhamento veterinário etc.

Operação

FOTO: PMMG - Airon

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os animais não são viciados no cheiro da droga e sim em ganhar a premiação, ou seja, as bolinhas. Ao serem solicitados, a equipe da ROCCA se desloca ao local com os cães, porém, antes de sair eles fazem as necessidades fisiológicas, recebem água e ração.

Ao chegarem no local da ocorrência, a equipe militar avalia primeiramente a segurança do animal, se não há caco de vidro, se o solo não está muito quente, se o local é seguro, só após essa análise é que o cão é liberado para a caça.

Várias operações já foram realizadas com os cães da ROCCA em Juiz de Fora e região. Na última sexta-feira (21), o cão-farejador Airon localizou em um matagal, no Bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora, 63 buchas de maconha.

FOTO: PMMG - Drogas localizadas pelo cão

Além desta operação o cão Airon já salvou várias operações policiais ao longo de seus 9 anos e, se prepara para aposentar em dezembro deste ano. Os militares se referem ao cão como sendo o "Pelé" do canil, um animal fora da curva e muito inteligente. Airon será doado a um policial em que teve mais afinidade.