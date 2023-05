O rastreamento de um dos aparelhos roubados em um shopping em Juiz de Fora, na tarde desta quinta (04) indicou que ele se encontrava na noite do mesmo dia em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O aparelho rastreado é um dos que foram roubados numa loja do Mister shopping, no centro de Juiz de Fora. Três autores entraram no estabelecimento que fica no térreo do shopping, fingindo serem clientes interessados nas mercadorias.

Quando a proprietária fazia o atendimento, um terceiro homem entrou, levantou a camisa e mostrou uma arma. Os três separaram os aparelhos que queriam e depois levaram a vítima para a sobreloja e a amarraram utilizando fita adesiva.

Eles fugiram sentido Av. Getúlio Vargas. Dois dos indivíduos evadiram em uma motocicleta amarela. Os policiais militares fizeram buscas na centro e nas regiões Sul e Sudeste. O helicóptero da Polícia Militar participou das buscas.

Um dos aparelhos foi rastreado e revelou que os indivíduos evadiram sentido Matias Barbosa. Mais tarde, outro rastreamento indicou que estavam na Baixada Fluminense.

Segundo a vítima, foram roubados uma caixa JBL boombox2, 36 aparelhos celular, (iPhone, xiaomi, Motorola, Samsung), um PS 4, dois PS 5 e dois Apple watch.

