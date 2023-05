O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que estimula a reflexão sobre o papel da sociedade no combate a esse tipo de crime. Juiz de Fora contará com uma programação para conscientizar a rede de proteção e a população sobre a importância da identificação e denúncia em caso de suspeita ou constatação de violações contra crianças e adolescentes.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a partir de sexta (12) até a próxima quinta, 18, ocorrerão palestras, mesa de debates e rodas de conversas envolvendo diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos. No dia 18 a atividade acontecerá no Parque Halfeld em frente à Câmara Municipal com participação das secretarias da PJF, organizações da Sociedade Civil, crianças e adolescentes das escolas municipais, programas e serviços da cidade. Serão apresentados vídeos, distribuídos materiais informativos e muito mais.

Confira a programação:

12/05 - Sexta-feira – 14h

Local: Auditório da Vigilância Sanitária – Av. Dos Andrada, 523, Morro da Glória

Mesa Redonda: “Prevenção à violência sexual na infância e na adolescência”. Público-alvo: Profissionais da Atenção Básica e Agentes de Combate à Endemias.



15/05 - Segunda- feira – 14h

Local: Câmara Municipal – Rua Halfeld, 955, Centro

"A escuta especializada de crianças e adolescentes e o atendimento humanizado da vítima: perspectiva prática." (Dr. Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth - Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias)

"Depoimento especial: equilíbrio como elemento de prova e instrumento de proteção de Crianças e Adolescentes." (Dr. Ricardo Rodrigues Lima - Juiz da Vara da Infância e da Juventude de Juiz de Fora)



17/05 – Quarta-feira

14h - Mesa de Debates com convidados

Local: Câmara Municipal – Rua Halfeld, 955, Centro

"Como não revitimizar: protocolos para fluxo de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência na rede municipal de Juiz de Fora."

18/05 – Quinta-feira - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

9h - Atividades de Conscientização e Distribuição de Materiais no Parque Halfeld.



Canais de Denúncia para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes:

181 - Denúncia Anônima

190 - Polícia Militar

197 - Polícia Civil

100 - Disque Direitos Humanos

Conselhos Tutelares:

3690-7390 - Leste

3690-7398 - Centro Norte

3690-7397 - Sul Oeste





