Os rodoviários de Juiz de Fora planejam uma paralisação contra a extinção da função de cobrador no início da tarde desta terça (12).

Em mensagem compartilhada pelo Whatsapp a categoria convoca a população e em especial os cobradores para a manifestação. "Atenção população de Juiz de Fora, em especial aos mais De 1200 cobradores que estão em risco total de estarem nas estáticas de desemprego do país, graças a sanha predatória do empresário que detém todo o Transporte da cidade(Monopólio) com a permissão ou omissão da PJF, vereadores e entes que deveriam defender e lutar pela classe.", diz um trecho da mensagem.

Em nota o Consórcio VIA JF se manifestou sobre a paralisação.

"O Consórcio Via JF informa que não houve demissões nos últimos meses. O foco da empresa têm sido capacitar, desenvolver e promover os cobradores, como já foi anunciando nas redes sociais do Grupo, na

última semana.



Os cobradores estão trabalhando normalmente nos dias úteis, aos sábados, com suas folgas escalonadas para os domingos.



Qualquer manifestação neste sentido será entendido pela empresa como ilegal e ocorrendo, medidas legais serão tomadas".



*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO