Em nota publicada na noite desta terça (16), após a manifestação dos rodoviários do transporte público de Juiz de Fora durante o dia, o Consórcio Via JF disse que vai punir os funcionários que aderirem à greve nesta quarta (17). Veja abaixo.

FOTO: Redes Sociais - Nota Consórcio Via JF

Em vídeo publicado nas redes sociais ao lado de colaboradoras da Ansal, Rafael Santana, garantiu que alguns ônibus voltam a circular nesta quarta (17). No vídeo, Rafael também garante que manterá o emprego dos cobradores até que a modernização do transporte público chegue.

"Nos reunimos com a comissão que foi formada agora no movimento de paralisação que estava na Getúlio Vargas e pudemos perceber que foi uma falta de comunicação e que não chegou até uma grande parcela dos funcionários que a transição será feita no seguinte formato. Primeiro, a reunião foi muito esclarecedora e a comissão que foi montada aqui será a responsável por passar o que foi debatido nessa reunião. A empresa está disponível para atender a todos em uma reunião amanhã (quarta, 17) e na quinta (18). Então só reiterando que o Consórcio Via JF, pelas empresas Ansal e São Francisco, garante um o emprego de todo que está hoje empregado com a gente e nós vamos dar todas as condições de qualificações profissionais para que as pessoas cresçam dentro da empresa e que garantam os empregos. O fundamental e o principal dessa reunião aqui, os empregos estão 100% garantidos, até que a pessoa se qualifique para uma nova função dentro do consórcio", garantiu Rafael. Veja o vídeo abaixo.

Your browser does not support the video tag.

Também pelas redes sociais um comunicado emitido pelos trabalhadores da Ansal diz que nesta quarta (17) às 9h, todos os ônibus ficarão paralisados de forma pacífica por falta de acordo entre os funcionários e a empresa, visando o trabalho e contra a dupla função.

FOTO: Redes Sociais - Trabalhadores do transporte público podem parar novamente na manhã desta quarta (17).