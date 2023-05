O ex-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), José Passini, morreu aos 97 anos, na madrugada desta sexta (19) em Juiz de Fora. O velório acontece nesta sexta no Cemitério Parque da Saudade, Capela 1, das 15h às 19h.

José Passini nasceu no interior de São Paulo, município de Nova Aliança e dedicou uma boa parte da vida em estudos, palestras, entre outros eventos da doutrina espírita.



Em Juiz de Fora, Passini seguiu a carreira acadêmica até se tornar reitor de 1990 a 1994. Nesse período criou os cursos de Fisioterapia, Arquitetura e Psicologia. Ainda levou a faculdade de Farmácia para o Campus, além de ter desmembrado o curso de Comunicação da faculdade de Direito, do qual era apenas um Departamento. Ainda levou o Colégio Técnico Universitário (CTU) para a Cidade Alta e abriu a passagem viária pelo Campus.

As informações fazem parte da biografia de José Passini escrita pela delegada Flávia Halfeld "Do zero ao infinito - A trajetória de um determinado", da editora Editar.