Em nova reunião extraordinária, o Comitê Gestor do Transporte Coletivo definiu pela presença de cobradores e cobradoras nos ônibus convencionais aos domingos, respeitando a escala de trabalho desses profissionais. O encontro, realizado na tarde desta sexta-feira (19), confirmou também que essa postura será mantida até uma melhor avaliação da situação.

Como divulgado pelo Acessa na última sexta-feira (12), o Consórcio Via JF, responsável pelo Transporte Coletivo Urbano em Juiz de Fora, enviou uma nota ao Portal informando que no último domingo (14) os ônibus iriam circular sem os cobradores. Ainda segundo o Via JF, tratava-se de um modelo teste.