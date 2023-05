A partir de 19h30 desta segunda-feira (22) algumas vias do bairro Bonfim terão interdições para a passagem da procissão em comemoração ao dia de Santa Rita de Cássia. Todo o percurso será acompanhado pelos agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

A procissão inicia na Igreja de Santa Rita, localizada na Rua Barão do Retiro, 388, e segue pelas ruas Danilo Bevigliere, Américo Lobo, Alvino Ferreira de Toledo e depois retornando para a Rua Barão do Retiro. Após a passagem dos fiéis, as vias são liberadas para o trânsito de veículos. A SMU solicita atenção redobrada dos condutores durante toda a procissão.

