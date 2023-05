Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer e com a temperatura mínima chegando à 15°C, esse é só o começo da previsão do tempo para Juiz de Fora, segundo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, nesta semana.

Os termômetros da cidade podem bater a máxima de 23°C e o tempo permanece estável e com temperaturas amenas em virtude da presença de ar frio.

UMIDADE SOBE E TEMPERATURA FICA MAIS AMENA



De acordo com o professor Renan Tristão, do Tempo e Clima JF, a umidade relativa do ar vai aumentar essa semana, temperaturas mínimas sobem e as máximas permanecem amenas. Os termômetros ficam entre 13°C e 15°C a mínima e a máxima 21°C e 23°C.

Ainda, segundo Renan, devido à elevação da umidade do ar, a velocidade da queda de temperatura diminuí e durante a noite trazendo temperaturas mínimas mais dentro da média para o mês.

Renan também explica que o aumento da umidade é devido ao enfraquecimento da massa de ar seco de origem polar.

CARACTERÍSTICAS DE MAIO



Em maio, se inicia o período seco em Minas Gerais onde as chuvas são escassas e normalmente associadas a passagem de frentes frias. Há o predomínio de céu claro, com ausência de nuvens, o que favorece para grande amplitude térmica durante o dia, ou seja, maior diferença entre a temperatura máxima e a mínima

em todo o estado.

As massas de ar frio passam a chegar no estado com intensidade moderada a forte, provocando declínio acentuado das temperaturas de um dia para outro, permanecendo temperaturas amenas por dias consecutivos. Nessas ocasiões, normalmente ocorre formação de geada nas regiões serranas do sul de Minas.



Até o momento, as temperaturas mais baixas registrada em Minas Gerais foram em Monte Verde, no sul do estado. No dia 16 de maio o termômetro marcou -0,1°C na cidade e no dia 20 de maio, -1,4ºC.