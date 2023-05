A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou que, em função da portabilidade dos serviços telefônicos, a ser realizada a partir das 8h desta quarta-feira (24) os setores abaixo poderão ficar sem o serviço de telefonia por até cinco horas:



- Departamento de Atendimento ao Cidadão (DAC)

- Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur)

- Subsecretaria de Licitação e Compras (SSLicom)

- Secretaria de Fazenda (SF)

- Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)

- Procuradoria Geral do Município (PGM)

- Secretaria de Comunicação (Secom)

- Secretaria de Saúde (SS)

- Secretaria de Governo (SG)

- Secretaria de Obras (SO)

- Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop)

- Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur)

- Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

- PAM Marechal

- Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic)

- Secretaria de Turismo (Setur)

- Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS)



O Departamento de Atendimento ao Cidadão prossegue com atendimentos presenciais, além do WhatsApp para informações e orientações, através do número 2104-8531, das 9h até 15h. A previsão é de que os serviços de telefonia estejam restabelecidos a partir das 17h.