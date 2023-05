A Defesa Civil interditou uma Casa de Passagem após um início de incêndio na noite desta terça (23) no bairro Costa Carvalho em Juiz de Fora.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em um colchão, concentrado em um cômodo. Quando chegaram no local, o fogo já havia sido apagado e as equipes realizaram o rescaldo. Não há informações sobre o motivo da ocorrência.

A Defesa Civil foi acionada para realizar a vistoria técnica no imóvel e em seguida o interditou. Ninguém se feriu.

Ainda, de acordo com os bombeiros, a gerência do serviço de proteção especial da AMAC informou que a Casa de Passagem abriga de 30 a 40 pessoas.

