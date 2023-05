Juiz de Fora terá ônibus extras com saídas da Avenida Itamar Franco, 992, em frente ao Procon para atender ao público do “Baile da Cidade”, que terá programação musical gratuita no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio no domingo (28). A linha que vai fazer o translado do Centro ao estádio será a 750 – Baile da Cidade.

As saídas do ônibus da Av. Itamar Franco começam a partir das 17h. Promovido em comemoração ao aniversário de 173 de Juiz de Fora, o Baile da Cidade será realizado a partir das 18h até as 22h. Após o evento, os veículos retornam ao Centro. O valor da passagem é de R$ 3,75 por trecho.

O itinerário em direção ao Baile da Cidade será feito pelas avenidas Itamar Franco, Paulo Japiassu Coelho, Deusdedith Salgado, Mello Reis e Eugênio do Nascimento até o estádio. O retorno ao Centro será pela Avenida Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fadel Araújo, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon). O público pode embarcar de desembarcar em todos os pontos oficiais dos trajetos de ida e volta.



Baile da Cidade

A programação variada conta com as bandas CurtAê e NTI, trazendo o pagode para o palco do Estádio, e Luka Santiago e Wesley e Rafael, representando a cena sertaneja de Juiz de Fora. Para garantir seu convite, os interessados devem se cadastrar na plataforma Sympla e reservar sua entrada. Uma vez garantido o bilhete, será gerado um QR Code, que deverá ser apresentado na tela do celular no momento de entrada no evento. Além desta opção, também é possível retirar o ingresso no Espaço Cidade, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 2234, Centro.