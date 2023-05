Dos 30 projetos apresentados, nove foram aprovados na primeira fase de julgamento do edital de Fomento a Projetos Turísticos no valor de R$ 270 mil, lançado pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). A proposta é desenvolver e implementar ações turísticas na cidade.

De acordo com a Prefeitura, foram selecionados pelo edital, como cota de R$ 30 mil cada, os projetos “Primeiro Plano 2023 – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades”; “Meia Maratona de Juiz de Fora 2023”; “21º JF Sabor”; “III Gestur – Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora e Região: Captação de Recursos e Aplicação do Conceito de ESG em Projetos e Eventos”; Harmoniza Festival de Vinhos”; “SARANCINE 2023 – Festival de Cinema Ambiental e Gastronomia de Sarandira”; “19ª Feira de Holambra”; “JF SUMMIT – Evento de Empreendedorismo e Marketing e Vendas da Zona da Mata” e “Encontro Mineiro de Empresas Juniores 2023”. A lista completa com as notas da Comissão de Seleção pode ser conferida neste link.

Conforme previsto no regulamento, nos dias 25 e 26 de maio o edital prosseguirá com a fase de habilitação jurídica e regularidade fiscal, que consiste na análise da documentação e da situação cadastral da pessoa jurídica. A documentação obrigatória a ser analisada, nesta fase, é a mesma já apresentada pelos proponentes no ato da inscrição. Os que se sentirem prejudicados terão os dias 29 e 30 para recorrer da decisão da comissão. O resultado será divulgado nos canais oficiais da PJF no dia 31 de maio.

O valor de R$ 270 mil foi dividido em três cotas nos valores de R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, entretanto apenas as cotas de R$ 30 mil tiveram projetos habilitados. De acordo com o edital, os projetos selecionados só poderão receber aportes de, no máximo, 50%, de seu valor previamente cadastrado nos anexos no ato da inscrição e terão de ser executados entre os dias 16 de junho e 31 de dezembro.





Tags:

edital