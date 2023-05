A Prefeitura de Juiz de Fora assinou contrato com a empresa Remar Construtora para execução da obra de contenção na Rua José Orozimbo de Oliveira, localizada no bairro Santa Luzia, que cedeu devido às fortes chuvas de janeiro de 2020. O prazo da obra é de 12 meses e o valor estimado é de R$ 4.109.709,68.

A Secretaria de Obras (SO) realizou o projeto de contenção e, agora, dará início à obra para revitalizar a rua e permitir que ela volte a seu pleno funcionamento. A solução técnica encontrada foi a construção de uma cortina atirantada de 165 metros de comprimento e com uma altura média de 5 metros, que será inserida dentro do muro, a fim de minimizar os deslocamentos de terra. A cortina atirantada é utilizada nos serviços de contenção de talude, encostas e subsolos. Possui estruturas de concreto armado que trabalham em conjunto com tirantes, possibilitando maior segurança ao terreno.

Tags:

Bairro | Chuvas | Itu